Jörgen Raymann is vrijdag benoemd tot Ridder in de Ere Orde van de Gele Ster door de Surinaamse president Chan Santokhi, meldt Waterkant. De komiek en presentator krijgt de presidentiële onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor de Surinaamse samenleving.

Raymann is betrokken bij verschillende Surinaamse goede doelen. De komiek en presentator zet zich onder meer in voor kindertehuizen en het Sikkelcelfonds in de voormalige Nederlandse kolonie.

In juli haalde Raymann samen met onder anderen presentator Humberto Tan ruim 1 miljoen euro op om de Suriname te helpen bij de strijd tegen het coronavirus. De benefietavond werd uitgezonden op NPO1.

In 2015 werd Raymann benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn inzet voor de Nederlandse samenleving. "Raymann polariseert niet, maar zet ons zonder belerend te zijn aan het denken", aldus burgemeester Annemarie Jorritsma van Almere, die de komiek het lintje opspeldde. "Hij maakt ons aan het lachen, meestal om onszelf. Zo houdt hij ons een spiegel voor."