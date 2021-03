Meghan Markle was niet eerder in de gelegenheid om ja te zeggen op het verzoek van Oprah Winfrey om een interview te geven. In een uitgebracht fragment van het interview dat zondag door CBS wordt uitgezonden, vertelt de hertogin van Sussex dat zij die keuzes niet voor zichzelf kon maken toen ze nog lid was van het Britse koninklijk huis.

Begin 2018 belde Winfrey al eens met Markle om te vragen of ze voor de bruiloft met prins Harry een interview wilde geven. Markle bedankte daarvoor, omdat het volgens haar niet het juiste moment was. "Ik herinner me dat gesprek nog goed", vertelt ze Winfrey. "Ik mocht dat gesprek toen niet eens alleen met jou voeren. Er moesten mensen bij zijn."

Markle besloot nadat zij en prins Harry afstand deden van hun rol in het koninklijk huis, alsnog een interview te geven. "Ik heb nu veel meer ervaring en ik heb de mogelijkheid om mijn eigen keuzes te maken", vertelt ze op de vraag van Winfrey waarom ze nu wel wil praten. "Ik had toen geen ja kunnen zeggen. Die keuze was niet aan mij."

In het interview, dat aankomende dinsdag in Nederland op Net5 te zien is, doet Markle een boekje open over haar ervaringen met de koninklijke familie. Eerder dit jaar verbraken zij en haar man prins Harry de banden met het koninklijk huis. Later in het interview schuift ook Harry aan.