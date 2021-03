De man die eind november werd gearresteerd op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de overval op Fred van Leer, blijft negentig dagen langer vastzitten.

De Amsterdammer, die een paar weken geleden opnieuw werd aangehouden vanwege nieuwe feiten en omstandigheden in het onderzoek, wordt een poging tot overval, bedreiging, heling van een scooter en vuurwapenbezit ten laste gelegd, meldt het AD.

In december werd duidelijk dat de verdachte een mogelijk proces in vrijheid mocht afwachten. De rechter achtte het toen niet nodig om hem in hechtenis te houden, terwijl het onderzoek naar de overval voortduurde.

De politie is nog altijd op zoek naar een tweede verdachte in de zaak. Deze droeg tijdens de overval vermoedelijk een pruik.

Van Leer werd op 18 november in zijn woning in Rotterdam overvallen door twee mannen die gekleed waren in een uniform van PostNL. De stylist verweerde zich en er werd niets buitgemaakt.