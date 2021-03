De Australische acteur Guy Pearce ziet kunst als een manier om dichter bij zijn eigen gevoel te komen.

"Voor mij persoonlijk helpt elke kunstvorm, waaronder muziek, me om dichter bij mijn eigen kwetsbaarheid te komen", vertelt de 53-jarige Pearce, die in The Last Vermeer meestervervalser Han van Meegeren speelt, aan NU.nl.

"Ik zie het als een prachtig begin om obstakels uit de weg te ruimen."

Pearce, die een relatie met Carice van Houten heeft en met haar zoon Monte kreeg, schilderde zelf veel toen hij klein was. "Ik vond het heerlijk. Ik weet dat ik middelmatig ben, maar dat is oké. Alleen al het kijken naar schilderen doet iets met me, het breekt me open."

"Ik denk dat iedereen in dit leven constant op zoek is naar manieren om zichzelf te begrijpen. Kunst helpt mij daarbij."

The Last Vermeer is beschikbaar via Pathé Thuis, Apple TV, Ziggo en Amazon Prime.