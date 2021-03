Zangduo Suzan & Freek woont en werkt samen, maar is elkaar "nooit langdurig" zat, vertelt zanger Freek Rikkerink in het AD. Toch nemen de twee af en toe bewust afstand van elkaar.

"Ik heb nog weleens behoefte aan tijd alleen", legt Suzan Stortelder uit. "Dan wil ik even op de bank in mijn eentje naar een serie kijken en komt Freek erbij zitten. Dan vraag ik soms of hij niet naar een andere kamer kan."

Rikkerink vindt dat geen probleem. "Dan ga ik gamen. Dat is echt een lockdowndingetje. Kraantje Pappie en Snelle hebben ook een PlayStation, dan spelen we online Call of Duty of FIFA."

De twee hebben nooit bewust nagedacht over wat er zou gebeuren als ze echt ruzie krijgen. "Ik denk dat als je het gevoel hebt dat je daarover iets moet vastleggen in een contract, er dan misschien al iets niet goed zit", aldus Stortelder. "Het zou zakelijk misschien slimmer zijn en misschien nemen we een risico, maar voor ons voelt dat niet zo."