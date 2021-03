Sarah Silverman heeft volgens E! News na veertien jaar haar excuses aangeboden voor een grap die zij maakte over Paris Hilton tijdens de MTV Movie Awards in 2007. De comédienne grapte over de celstraf die de realityster opgelegd had gekregen wegens rijden onder invloed, wat onlangs weer ter sprake kwam in Hiltons podcast.

"Ze hebben de tralies zo geverfd dat het net penissen lijken, zodat Paris zich wat meer op haar gemak voelt in de gevangenis", zei Silverman destijds. "Ik maak me zorgen dat ze haar tanden eraan breekt."

Hilton en haar zus Nicky brachten de uitspraak eerder deze week ter sprake in haar podcast This is Paris. "Dit zou vandaag de dag niet meer kunnen", stelde Nicky Hilton.

Hilton zelf zat in het publiek toen de grap werd gemaakt. "Ik wilde dapper zijn, maar van binnen stief ik", herinnert ze zich veertien jaar later. "Het was zo pijnlijk."

Silverman reageert nu in haar eigen podcast op de 'grap' die zij in 2007 maakte. "Het publiek werd helemaal gek, maar ik weet nog wel dat ik Paris in het publiek zag, merkte dat ze verdrietig was en dat dat mijn hart brak."

De actrice en comédienne schreef een paar dagen later een brief aan Hilton waarin ze haar verontschuldigingen aanbod, maar die bereikte de realityster nooit.

"Dus nu, veertien jaar later, zeg ik tegen Paris: het spijt me oprecht. Het voelt vreselijk om te weten dat je iemand hebt gekwetst en het is belangrijk om dat te herstellen. Ik hoop dit hierbij gedaan te hebben."