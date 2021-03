Het nieuws dat de tumor van haar hond Jackson goedaardig bleek te zijn, zette volgens Mandy Moore eind februari de bevalling van haar zoontje August in beweging. Dat schrijft de actrice donderdag in haar Instagram Stories bij een foto van haar huisdier.

"Ondanks dat het wegens August nu erg druk is, moet ik toch even vertellen dat deze jongen helemaal gezond is", schrijft Moore bij een foto van Jackson, die ze al meer dan tien jaar heeft. "Zijn tumor was goedaardig."

Het nieuws kon volgens de zangeres en actrice niet op een beter moment komen. "We hoorden het drie uur voordat ik ben bevallen en ik denk dat mijn opluchting ervoor zorgde dat de boel in beweging werd gebracht", aldus Moore.

De zangeres liet op 23 februari via Instagram weten dat zij en haar man Taylor Goldsmith ouders waren geworden van baby August 'Gus' Harrison.

De 36-jarige Moore, die onder meer bekend is van de televisieserie This Is Us en de film A Walk To Remember, trouwde in 2018 met Goldsmith, die zanger is.