Amanda Balk heeft een nieuwe vriend. In gesprek met FHM vertelt ze dat ze sinds vier maanden weer verliefd is.

Op de vraag hoe het in de liefde gaat, antwoordt Balk dat het "heel erg goed" gaat. Ze bevestigt dat ze bijna vier maanden verliefd is op een man die ze via een vriend heeft leren kennen.

"Verder wil ik er niet teveel over zeggen hoor. Zodra dat allemaal naar buitenkomt dan gaat dat allemaal weer minder. Ik wil nu gewoon lekker genieten van hoe ik me voel. Hij maakt mij in elk geval heel erg blij", aldus Balk.

Balk kwam onlangs in het nieuws, omdat haar ex Afrojack beweerde dat Balk niet wilde dat hun dochter Vegas naar het huwelijk van haar vader ging. "Niks daarvan is waar. Elke dag vraag ik aan mijn dochtertje of ze haar vader al heeft gebeld. Hij heeft een jaar lang zijn dochter niet gezien en wij vragen al een jaar lang of hij komt", zegt ze daarover.

Balk vertelt dat haar dochter en Afrojack elkaar snel na de ophef weer hebben gezien. "Ze hebben een hele fijne dag samen gehad en ons meisje was blij. Dat is geweldig."

Balk had van 2009 tot en met 2011 een relatie met Afrojack. Haar dochter werd geboren nadat de twee net uit elkaar waren. In 2018 trouwde ze met Stavros Tsatsos die in 2019 werd opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De zaak tegen Balk wegens witwassen werd eerder dit jaar niet doorgezet.