Pippa Middleton, de 37-jarige zus van Kate Middleton, is in verwachting van haar tweede kind. Dat heeft haar moeder Carole Middleton donderdag bevestigd.

Eind vorig jaar werd al over een mogelijke zwangerschap gesproken, maar die was op dat moment nog niet bevestigd.

"Ik hoop dat ik mijn familie dit jaar vaker kan zien dan vorig jaar, inclusief mijn nieuwe kleinkind", zei Carole Middleton tegen het tijdschrift Good Housekeeping.

Pippa Middleton en haar man James Matthews hebben al een tweejarige zoon (Arthur). De twee hadden in 2012 een kortstondige relatie en kwamen in 2015 weer bij elkaar. In 2017 trouwde het stel.