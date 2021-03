De Britse prins Philip is woensdag succesvol geopereerd aan zijn hart, meldt Buckingham Palace donderdag. De 99-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth mag het ziekenhuis voorlopig nog niet verlaten.

Philip moet nog zeker enkele dagen in het ziekenhuis in Londen blijven om gemonitord te worden en verder te worden behandeld. Wanneer hij het ziekenhuis wel mag verlaten is nog niet bekend.

De prins, die op 10 juni zijn honderdste verjaardag viert, werd half februari "uit voorzorg" opgenomen in het ziekenhuis met een infectie. Destijds werd ook al duidelijk dat hij voor een hartonderzoek zou moeten blijven.

De laatste update vanuit de familie kwam woensdag van schoondochter Camilla, de echtgenote van prins Charles, die vertelde dat het een klein beetje beter ging met Philip. "We duimen voor hem", zei ze toen.