Geraldine Kemper heeft een nieuwe vriend. De presentatrice vertelt in Rooijakkers Over De Vloer dat ze Freek in maart 2020 heeft ontmoet.

"Ik ben echt heel erg verliefd. Ik vind het ook heel leuk om dit hardop te zeggen", aldus Kemper (31) in het programma.

Veel meer informatie over haar huidige vriend geeft ze niet, maar ze vertelt wel dat ze al langer het gevoel had dat hij 'het' voor haar is. "Ik ben heel erg verliefd. En dat maakt eigenlijk corona, heel die lockdown, best wel leuk."

Kemper maakte eind januari 2020 bekend dat haar relatie met Paul na vijf jaar was beëindigd. De twee zouden gaan samenwonen, maar de presentatrice woont nu alleen in dat huis.