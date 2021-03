Radio-dj Domien Verschuuren heeft zo kort een relatie gehad dat zijn vrienden er niets van afwisten. In zijn podcast met Bas Louissen en Chris Bergström zegt Verschuuren dat hij zijn collega's nog niet had ingelicht, maar dat de relatie inmiddels alweer voorbij is.

In een eerdere editie van Man man man, de podcast vertelde Verschuuren dat hij wellicht iemand verkering wilde vragen. "Dat is soort van gebeurd. En het is soort van even, een tijdje, aan geweest, maar we hebben ervoor gekozen om er niet mee verder te gaan."

De radio-dj zei eerder al het vaste voornemen te hebben in 2021 een relatie aan te gaan. Dat is hem dus gelukt, maar uiteindelijk hebben de twee besloten vrienden te blijven. Nu is hij dus weer vrijgezel, maar klaar om weer te daten, is hij nog niet.

"Ik ben er in mijn hoofd nog niet helemaal bij... Ik zie mezelf op dit moment nog niet echt daten. Maar vanaf mei ben ik weer vrij in mijn hoofd én op de markt", aldus Verschuuren.