Volgens Meghan Markle houdt de Britse koninklijke familie leugens over prins Harry en haar actief in stand. Dat is te zien in een nieuwe promo die televisiezender CBS woensdagavond deelde van het interview van Oprah Winfrey met Markle.

Alhoewel het paar de presentatrice ook samen te woord heeft gestaan, spreekt de hertogin van Sussex in deze clip alleen met Winfrey.

De presentatrice vraagt Markle wat ze ervan vindt dat Buckingham Palace haar in de uitzending haar verhaal zal horen vertellen.

Daarop antwoordt de Amerikaanse: "Ik zou niet weten waarom zij zouden verwachten dat wij na al deze tijd nog steeds zouden zwijgen, terwijl zij een actieve rol spelen bij het in stand houden van aanhoudende onwaarheden over ons. En als we daarmee het risico lopen om dingen kwijt te raken; we hebben al zoveel verloren."

Daarnaast zegt Markle dat de familie had kunnen verwachten dat zij en haar man ooit hun kant van het verhaal rond hun vertrek zouden vertellen.

Onderzoek naar pesterijen

De release van de clip komt slechts een dag nadat woordvoerders van Buckingham Palace hebben aangekondigd een onderzoek te zijn gestart naar vermeende pesterijen door medewerkers van Kensington Palace, waar het stel woonde.

Een woordvoerder van het stel zegt daarover dat het opvallend is dat dit onderzoek nu wordt gestart, terwijl de beschuldigingen jaren geleden al werden gedaan. "Dat dit nu wordt gemeld aan de Britse media, slechts enkele dagen voor de hertog en hertogin open hun verhaal doen is geen toeval."

Het vorige maand opgenomen interview wordt zondagavond in de VS uitgezonden in een twee uur durende special, Oprah With Meghan And Harry.