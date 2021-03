Zangeres Elle King is in verwachting. De zwangerschap volgt nadat ze eerder al twee kindjes voor de geboorte verloor, zo schrijft ze op Instagram.

"We zijn heel blij dat we bekend kunnen maken dat we in verwachting zijn", schrijft King ook namens haar verloofde Dan Tooker. "Dit nieuws gaat tegelijkertijd gepaard met veel angst. Ik hoop dat alle toekomstige moeders weten dat ik dit heel gevoelig wil brengen."

"Deze wonderbaby komt na twee grote verliezen", schrijft ze over twee zwangerschappen die vroegtijdig eindigden. "Het is een beangstigende en extreem pijnlijke ervaring voor iedereen."

In gesprek met People vertelt de 31-jarige zangeres, vooral bekend van haar hit Ex's & Oh's, dat deze ervaringen ook nu invloed hebben. "Als je weer zwanger raakt, is het moeilijk om ervan te genieten, omdat je zo bang bent dat het je weer wordt afgenomen. Dat het nu goed gaat, wil niet zeggen dat ik nooit meer een kindje verlies. Maar ik leer om blij te zijn voor mezelf."

King werd in oktober door Tooker ten huwelijk gevraagd.