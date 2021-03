Twintig klagers hebben het gerechtshof in Amsterdam woensdag verzocht om rapper Akwasi alsnog te vervolgen voor zijn "verontrustende" speech op de Amsterdamse Dam tijdens een Black Lives Matter-demonstratie vorig jaar.

De advocaat van de klagers, Richard van der Weide, vindt dat er sprake is van rechtsongelijkheid, omdat Jenny Douwes wel werd vervolgd om haar oproep om een snelweg te blokkeren en Akwasi niet.

In zijn klaagschrift noemde Van der Weide Akwasi een "recidivist" omdat hij zich sinds 2009 haatdragend en strafbaar zou uitlaten tegen de figuur Zwarte Piet. "In formele zin is hij dat niet, omdat hij nooit strafrechtelijk is vervolgd voor zijn uitspraken, maar feitelijk gezien wel", aldus Van der Weide tegen het ANP.

De groep klagers wordt geleid door Pieter Hollenberg, die vorig jaar een fundraiser opzette om in hoger beroep te kunnen gaan tegen het besluit van het Openbaar Ministerie (OM) om Akwasi niet te vervolgen.

Het OM besloot vorig jaar om de zaak tegen Akwasi voorwaardelijk te seponeren als hij publiekelijk afstand zou nemen van zijn uitspraken. Dat heeft de rapper gedaan.

Als het gerechtshof in Amsterdam het eens is met de argumenten die Van der Weide woensdag heeft aangeleverd, kan het OM worden gedwongen om Akwasi alsnog te vervolgen. De uitspraak daarover volgt vermoedelijk over vier weken.