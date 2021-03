Douwe Bob is woensdagochtend met zijn boot Ellen in botsing gekomen met een 135 meter lang vrachtschip, meldt de Leeuwarder Courant. Alle opvarenden bleven ongedeerd.

De zanger voer met zijn boot op de Waddenzee tussen Harlingen en Kornwerderzand toen hij met het vrachtschip in botsing kwam. De politie en de KNRM schoten te hulp.

De krant meldt dat de boot van Douwe Bob inmiddels in Harlingen ligt. Het vrachtschip kon na het incident weer verder varen.

De voormalig Songfestival-kandidaat is een vaarliefhebber en deelt regelmatig foto's en video's van vaartochten. Ook dinsdag plaatste de artiest een video waarin te zien was dat hij in de Waddenzee voer.