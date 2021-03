Het gaat weer een "klein beetje beter" met de Britse prins Philip, aldus zijn schoondochter Camilla. Dat vertelde de hertogin van Cornwall aan de Britse media na een bezoek aan een vaccinatiecentrum.

Toch heeft de hertog van Edinburgh op sommige momenten wel veel pijn, voegde ze eraan toe. "We duimen voor hem", zei Camilla.

Prins Philip ligt al bijna twee weken in het ziekenhuis met een infectie. Hij moet voorlopig nog worden behandeld. Ook ondergaat de hertog van Edinburgh een hartonderzoek, meldt Buckingham Palace.

Maandagochtend werd hij overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. De 99-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth werd per ambulance van het King Edward VII's Hospital in Londen naar het St. Bartholomew's Hospital elders in de Engelse hoofdstad gebracht.