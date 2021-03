Rens Kroes laat in haar Instagram Stories weten drie jaar geleden te zijn getrouwd met haar vriend Sid. Het stel kreeg onlangs dochter Maya Jade.

"Hij is eigenlijk mijn echtgenoot", vertelt de 33-jarige kookboekenauteur en zus van Doutzen Kroes in antwoord op een fan. "We zijn drie jaar geleden getrouwd."

Kroes heeft haar huwelijk naar eigen zeggen niet groots gevierd. "Dus hopelijk kunnen we dat ooit nog eens doen."

Het koppel is sinds dertien jaar samen en woont al ruim drie jaar in New York. Eind oktober verwelkomden ze hun eerste kind.