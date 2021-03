Meghan Markle is verdrietig over de beschuldiging in dagblad The Times dat zij gedurende haar tijd in Engeland medewerkers van Frogmore Cottage heeft gepest. Dat heeft een woordvoerder laten weten aan deze krant en aan tijdschrift Harper's Bazaar, dat de verklaring dinsdagavond publiceerde.

"De hertogin is verdrietig over deze nieuwe aanval, vooral omdat zij zelf het doelwit van pestgedrag is geweest en ze zich toelegt op het steunen van mensen die pijn hebben ervaren en getraumatiseerd zijn", zo luidt het statement volgens Harper's Bazaar.

"Ze is vastbesloten om haar werk voort te zetten om over de hele wereld meer medeleven te creëren en zal ernaar blijven streven om een voorbeeld te zijn van wat goed is en wat het betekent om iets goeds te doen."

The Times publiceerde dinsdagavond een artikel waarin voormalige paleismedewerkers verklaren dat het toenmalige communicatiehoofd van Markle en prins Harry een klacht heeft ingediend bij de secretaris van prins William. Daarin stond dat Markle twee persoonlijke assistenten de deur uit had gewerkt en het leven van een derde medewerker zuur maakte.

Bronnen van de krant melden dat de hertogin meerdere keren mensen aan het huilen heeft gemaakt. Ook heeft een van de medewerkers verklaard dat ze op haar benen stond te trillen toen ze met Markle in discussie moest gaan.

'Geen toeval dat artikel nu gepubliceerd wordt'

Volgens Harper's Bazaar heeft het team van Markle en haar echtgenoot een langere verklaring naar The Times gestuurd, waarin het artikel onder meer "een berekenende smaadcampagne" wordt genoemd. Het team spreekt van misleidende en schadelijke informatie in het stuk.

Volgens het team is het geen toeval dat het artikel met jaren oude beschuldigingen aan het adres van Markle deze week is uitgekomen. "Net voordat zij en de hertog open en eerlijk zullen spreken over hun ervaringen in de afgelopen jaren." Daarmee wordt gedoeld op het interview dat de twee aan Oprah Winfrey hebben gegeven. Dit interview wordt aankomend weekend uitgezonden.