Rico Verhoeven is er trots op dat het door hem opgezette vacatureplatform heelnederlandwerkt.nl een week na de start voor 1 miljoen euro aan technische opleidingen voor 750 personen kan aanbieden. Dat vertelt de kickbokser woensdag in De Telegraaf.

Verhoeven kreeg naar eigen zeggen via sociale media zoveel berichten van volgers die in de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt, dat hij besloot hier iets aan te doen. Via het voor werkzoekenden gratis platform brengt hij werkgevers en werkzoekenden bij elkaar.

De kickbokser geeft toe zelf absoluut geen arbeidsmarktdeskundige te zijn. "Maar ik heb wel een groot netwerk dat ik kan inschakelen en ik verbind mijn gezicht eraan. Het platform is nu een week geleden gelanceerd en het is echt bizar hoeveel het al heeft losgemaakt. Ik ben supertrots."

Verhoeven wist een aantal bekende Nederlanders, zoals presentator Humberto Tan, ballerina Igone de Jongh, acteur Achmed Akkabi en YouTuber Kalvijn, over te halen om zich als 'jobfluencer' voor het platform in te zetten. Volgens de kickbokser is het platform geen tijdelijke crisisoplossing, maar blijft het bestaan.

In februari gaven de werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een ietwat dubbel beeld. Deels als gevolg van de coronacrisis raakten een hoop mensen werkloos, maar het aantal werklozen dat een baan vond was groter. In december bleek uit cijfers van het CBS dat het aantal werklozen voor de derde maand op rij was gedaald.