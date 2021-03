Meghan Markle wil dat The Mail on Sunday alle kopieën van haar handgeschreven brief, waaruit de krant twee jaar terug citeerde, vernietigt of teruggeeft. Dat werd dinsdag duidelijk tijdens een hoorzitting in het hooggerechtshof in Londen.

Ook wil de vrouw van prins Harry dat alle aantekeningen over de brief worden verwijderd.

De advocaat van Markle eist verder dat The Mail on Sunday een rectificatie op de voorpagina publiceert en dat uitgever Associated Newspaper Limited (ANL) 750.000 pond aan juridische kosten van de hertogin betaalt.

Vorige maand boekte de hertogin van Sussex een belangrijke overwinning in het proces tegen ANL, toen de rechter vaststelde dat met de publicatie van de veelbesproken brief inderdaad haar privacy werd geschonden. Ook heeft de uitgever met de publicatie inbreuk gemaakt op het auteursrecht van de hertogin van Sussex.

Markle stuurde de handgeschreven brief aan haar van haar vervreemde vader Thomas Markle na haar huwelijk in mei 2018. Daarin schreef ze onder meer dat hij "haar hart in een miljoen stukjes had gebroken".

ANL overweegt om tegen de uitspraak van de rechter in beroep te gaan.