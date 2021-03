Prinses Alexia der Nederlanden vervolgt na de zomer haar middelbare schooltijd aan het United World College of the Atlantic (UWC Atlantic College) in Llantwit Major in Wales, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bekendgemaakt.

De vijftienjarige prinses zal daar op gaan voor haar Internationaal Baccalaureaat. De tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima zit nu in de vierde klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag.

Het United World College of the Atlantic is het oudste van de United World Colleges, een groep van scholen die naar eigen zeggen "opvoeden tot verdraagzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid".

Haar basisschooltijd bracht prinses Alexia net als haar zussen Amalia en Ariane door op de openbare Bloemcampschool in Wassenaar. Ook bezochten alledrie hetzelfde gymnasium.