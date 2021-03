Olcay Gulsen krijgt, wanneer zij live op televisie is, regelmatig opbouwende kritiek van Ruud de Wild. In gesprek met VARAgids vertelt de presentatrice dat haar partner haar dan appjes stuurt, die zij tijdens de opnames leest.

"Jij ziet het meteen als ik niet helemaal mezelf ben op tv of snel ben afgeleid", zegt Gulsen in het duo-interview. "Dan stuur je mij een bericht. Snel, buiten beeld, lees ik dan je appje. Ja, daar word ik heel blij van."

De Wild erkent kritisch te zijn, maar is hierbij naar eigen zeggen wel altijd "opbouwend en liefdevol". "Als de grap goed aankomt is het leuk, maar soms kan het pijnlijk zijn. Zo help je elkaar."

Zelf gaat de radio-dj zelden in op verzoeken om in talkshows aan te schuiven. "Alleen als ik écht iets te vertellen heb." Bij het stel thuis worden shows als Op1 en Jinek niet snel aangezet. "Pfff, elke dag dezelfde pratende hoofden op tv. Jij hóeft niet te kijken, want jij weet alles al over het nieuws en actualiteiten", zegt De Wild tegen Gulsen.