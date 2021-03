Kim-Lian van der Meij ligt in een Zweeds ziekenhuis met een nierbekkenontsteking, laat ze maandag weten via Instagram. De actrice heeft er vertrouwen in dat ze er weer bovenop komt.

"Zaterdag ben ik opgenomen met 40,2 graden koorts en hevige pijnen in mijn buik", aldus Van der Meij. "Erg pijnlijk en vervelend, maar er wordt goed voor me gezorgd."

Van der Meij zegt dat ze haar gezondheidstoestand het liefst voor zichzelf had gehouden. De media had echter lucht gekregen van haar ziekenhuisopname, waarop ze besloot het nieuws zelf naar buiten te brengen.

De 41-jarige Van der Meij woont in Zweden. Ze heeft een dochter en twee zonen met de Zweedse muziekproducent Daniel Gibson.