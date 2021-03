Het gezin van Alec en Hilaria Baldwin is verder uitgebreid. De 37-jarige vrouw van de acteur deelde maandag op Instagram een foto van zichzelf met zes kinderen. People heeft bevestiging gekregen dat ook het zesde kind tot het gezin Baldwin behoort.

De naam en het geslacht van het kind zijn niet bekendgemaakt. De baby is waarschijnlijk via een draagmoeder geboren of geadopteerd omdat Hilaria Baldwin in september is bevallen van zoontje Edu.

In april meldde het stel een vijfde kind samen te krijgen. In november het jaar ervoor had Hilaria Baldwin een late miskraam gehad.

De Baldwins hebben samen zoons Romeo (2), Leonardo (4) en Rafael (5) en dochter Carmen (7). De 62-jarige acteur heeft daarnaast een 25-jarige dochter uit zijn eerdere huwelijk met Kim Basinger.