Gal Gadot is opnieuw in verwachting van een kind. Dat maakte de Israëlische Wonder Woman-actrice maandag zelf bekend op Instagram door een foto te plaatsen van zichzelf en haar gezin.

"Daar gaan we weer", staat bij de gezinsfoto. Gadot meldt niets over het geslacht van het kind of haar uitgerekende datum

Gadot en haar man Yaron Varsano trouwden in 2008. Het stel heeft al twee dochters: Alma van negen en de driejarige Maya.

Gadot speelt de hoofdrol in Wonder Woman 1984. De release van de superheldenfilm is in Nederland uitgesteld tot na de lockdown.