Prinses Yuriko, het oudste lid van de Japanse keizerlijke familie, ligt in het ziekenhuis met hartproblemen. Dat werd maandag in een verklaring bekendgemaakt. Yuriko is de oudtante van keizer Naruhito.

De 97-jarige weduwe van prins Mikasa is niet in levensgevaar. Ze ligt nu ter observatie in het St. Luke's International Hospital in Tokio.

Daar blijft ze naar verwachting ongeveer een week. Vorige herfst werd de prinses al in het ziekenhuis opgenomen met een longontsteking en hartfalen.

Haar man Mikasa overleed in 2016 op honderdjarige leeftijd aan hartfalen. Het koppel kreeg drie zoons en twee dochters. Hun zoons Takamado, Tomohito en Katsura overleden respectievelijk in 2002, 2012 en 2014.