De Britse prins Philip is maandag naar een ander ziekenhuis overgebracht, laat Buckingham Palace maandag weten. De 99-jarige prins was sinds 19 februari wegens een onbekende reden opgenomen in het King Edward VII-ziekenhuis in Londen en het koningshuis meldt nu dat het om een infectie gaat, waarvoor hij verder wordt behandeld.

"De hertog van Edinburgh is vandaag overgebracht van het King Edward VII-ziekenhuis naar het St Bartholomew's-ziekenhuis, waar hij wordt behandeld voor een infectie", meldt Buckingham Palace. Ook zal de prins een onderzoek krijgen voor zijn reeds bestaande hartaandoening.

Naar verwachting zal Philip tot ten minste het einde van de week in het St Bartholomew's-ziekenhuis blijven. Woordvoerders van het koningshuis laten weten dat de prins goed op de behandeling reageert en dat het naar omstandigheden goed met hem gaat.

Eerder liet prins William al weten dat de gezondheidstoestand van zijn grootvader "in orde" was. Ook Buckingham Palace gaf geruststellende berichten en maakte bekend dat Philip in elk geval niet met het coronavirus is besmet.

Het is niet de eerste keer dat Philip in het ziekenhuis ligt. Dat gebeurde eerder onder meer in december 2019. In april van het jaar ervoor werd de prins aan zijn heup geopereerd en in juni 2017 lag hij in het ziekenhuis omdat hij kampte met een infectie die ontstond door eerdere gezondheidsproblemen. In 2013 werd Philip opgenomen na pijn in zijn onderbuik.

Philip vierde in juni zijn 99e verjaardag in Windsor Castle met zijn echtgenote koningin Elizabeth II. De twee verblijven daar sinds maart in isolatie vanwege het coronavirus.