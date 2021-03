Jessie J heeft een relatie met danser Max Pham. Dat bevestigt de 32-jarige zangeres maandag op Instagram, nadat paparazzifotografen het nieuwe koppel eerder fotografeerden.

"Op die foto's zie ik eruit als een oude man", schrijft de artiest. "Ik lijk wel de vader van Lord Farquaad (een personage uit de film Shrek, red.) die zijn haar heeft laten groeien."

Daarom wil de Britse graag wat meer flatteuze foto's van zichzelf en haar nieuwe vriend met haar volgers delen. "Een foto die is gemaakt in de auto, in het park, op het strand en tijdens een date night. Ik moet zeggen dat we wel hard om de paparazzifoto's hebben gelachen." Daarbij laat Jessie J weten dat Pham niet slechts een "mannelijke vriend" is, zoals in een artikel van Daily Mail wordt beweerd.

Pham is dansleraar en werkte met artiesten als Ariana Grande. Jessie J was tot april 2020 samen met acteur Channing Tatum.