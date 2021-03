Beau van Erven Dorens liep voor zijn nieuwe programma een jaar mee met de bewoners van Floradorp in Amsterdam en is daardoor nog meer gaan zien hoe groot het standenverschil in Nederland is.

"Laten we eerlijk zijn: ook al is het maar tien minuten fietsen, ik woon zelf in een ivoren toren. En in mijn talkshow praat ik toch vooral met de mensen die de beslissingen nemen", aldus de presentator in gesprek met De Telegraaf.

Voor Beau in Floradorp liep hij een jaar mee met de bewoners van de buurt in Amsterdam-Noord. Anders dan in vorige reeksen als The Amsterdam Project, Het Rotterdam Project en De Sleutel kon Van Erven Dorens de mensen geen huis bieden, want dat hadden ze al, maar waar mogelijk bood de presentator hulp.

"In Floradorp besef je dat er een enorm standenverschil is in Nederland, dat zie je niet altijd op televisie. Daarom was ik eigenlijk ook wel blij toen RTL met het idee voor Humberto kwam. Dat geeft mij tijd om andere dingen te doen. Het klinkt verwend, maar ik wil niet alléén die talkshow maken."

In zijn 'ivoren toren' merkt de presentator al hoeveel effect de pandemie heeft. "Ook bij ons thuis, in een huis met vier zonen, merk ik hoe beklemmend deze pandemie kan zijn. Moet je nagaan hoe het is voor een van de vrouwen uit Floradorp die in een piepkleine kamer op haar kleinkinderen past. Toch los je niks op door elkaar de hersens in te slaan. Ik wil niet als een dominee klinken, maar we kunnen wel wat kalmte en liefde gebruiken met zijn allen."