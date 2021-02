Eliza Dushku is in verwachting van haar tweede kind. Dat maakte de Buffy the Vampire Slayer-actrice zaterdag bekend op Instagram.

"Mama x 2", schrijft de veertigjarige Dushku bij een foto van zichzelf waarop haar bollende buik te zien is. De actrice plaatste ook een foto van het T-shirt van haar eenjarige zoontje Philip, waarop staat dat hij een grote broer wordt.

Eliza en haar man Peter Palandjian zijn sinds 2018 getrouwd en hebben een zoon samen. Palandijan heeft al vier kinderen uit een andere relatie.

Dushku speelde ook in de films Bring It On, True Lies en Jay and Silent Bob Strike Back.