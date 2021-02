De rapper Travis Scott is bezig met het opzetten van een voedselhulpprogramma voor inwoners van de door extreme kou getroffen Amerikaanse staat Texas, meldt The Source.

Scott wil met zijn Cactus Jack Foundation 50.000 maaltijden uitdelen aan inwoners van de stad Houston. Naast te lijden onder extreem koud weer, hebben die soms al dagen geen water en elektriciteit.

Scott is geboren in Houston. In januari schonk de rapper 100.000 dollar (ongeveer 82.000 euro) aan een organisatie die jongeren in Houston van creatieve, technische en educatieve middelen voorziet.

De 28-jarige rapper, die hits had met onder meer Carousel en Highest in The Room, is ook bekend vanwege zijn relatie met realityster Kylie Jenner.