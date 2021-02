Twilight-acteur Kellan Lutz is vader geworden van een dochter. Het meisje heet Ashtyn Lilly en is op maandag 22 februari geboren, maakte Kellans vrouw Brittany zaterdag bekend op Instagram.

"De dag dat ze het levenslicht zag was het aan het sneeuwen, regenen en vriezen maar na de avond dat ze werd geboren werden we wakker met een zonnetje, heldere lucht en de winter die aan het smelten was", schrijft Lutz bij foto's van haar echtgenoot en haarzelf met hun dochter.

De acteur en zijn vrouw maakten in september bekend een baby te verwachten. Zeven maanden daarvoor verloor het koppel hun eerste kind na een zwangerschap van zes maanden.

Het stel trouwde in 2017. Lutz speelde tussen 2008 en 2012 in alle vijf Twilight-films vampier Emmett. Daarna had hij de hoofdrol in The Legend of Hercules en was hij te zien in The Expendables 3.