Jonah Hill heeft zaterdag met een positieve boodschap over zijn lichaam gereageerd op foto's van de Daily Mail. De acteur is eindelijk trots op hoe hij eruit ziet, laat hij op Instagram weten. De Britse tabloid plaatste foto's van een surfende Hill in een wetsuit en half ontkleed op het strand.

De acteur vertelt op Instagram dat foto's als deze hem eerst onzeker zouden maken, maar dat die tijd nu voorbij is. "Ik was waarschijnlijk een lange tijd geleden al minder onzeker geweest als de pers niet jarenlang de spot had gedreven met mijn gewicht", schrijft Hill.

"Nog steeds worden er foto's van me gemaakt terwijl ik aan het surfen ben, maar het doet me niks meer. Ik ben 37 en eindelijk houd ik van mezelf."

Op sociale media krijgt de positieve boodschap van Hill veel bijval. Op Twitter en Instagram wordt de post door veel fans gedeeld en prijzen ze de acteur voor zijn woorden.