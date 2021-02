Tom Holland heeft van zijn Spider-Man-tegenspeelster Zendaya veel geleerd over hoe hij met fans moet omgaan. De acteur vertelt in gesprek met GQ dat zij ervoor heeft gezorgd dat hij zich nu comfortabeler voelt in het openbaar.

"Met Zendaya praten heeft me veel geholpen", vertelt Holland. "Ik kwam soms een beetje onaardig over tegen fans, vooral omdat ik verbaasd was dat ze een foto met me of een handtekening wilden."

"Ik reageerde daar op een typisch Londense manier op. Ik verdacht ze meteen. 'Waarom wil je met me praten?' Dat viel Zendaya op en ze vertelde me dat deze reactie meer problemen veroorzaakt dan gewoon glimlachen en op de foto gaan. Ze heeft de manier waarop ik me in het openbaar gedraag veranderd. Ik voel me nu meer op m'n gemak."

De 24-jarige Holland en zijn leeftijdgenote Zendaya zijn momenteel in de Amerikaanse stad Atlanta voor opnames van Spider-Man: No Way Home, de derde film in de franchise die ze samen doen. "Het is heel leuk om weer met haar op de set te staan, zeker omdat we door een vergelijkbare periode in onze carrière gaan. We hebben beiden meer volwassen rollen gespeeld en zijn nu weer terug bij Spider-Man."

"Ik ben heel trots op haar door wat ze heeft bereikt met haar rollen in Euphoria en Malcolm & Marie. We moesten ons allebei weer even aanpassen voor Spider-Man: No Way Home. Ik moest mijn stem weer wat verhogen en we moesten beiden terugkeren naar de naïeve, charmante tieners die we spelen."

Holland is binnenkort te zien in de film Cherry, waarin hij een aan heroïne verslaafde oud-legerarts speelt.