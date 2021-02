De twee Franse buldogs van de Amerikaanse zangeres Lady Gaga zijn vrijdag (lokale tijd) gezond afgeleverd bij een politiebureau in de stad Los Angeles, melden Amerikaanse media. De honden werden woensdag tijdens een wandeling op gewelddadige manier gestolen van hondenuitlater Ryan Fischer, die hierbij ook werd neergeschoten.

Volgens de entertainmentsite TMZ werden honden Gustav en Koji door een vrouw afgeleverd bij de politie. De dieren zouden het goed maken en inmiddels weer terug zijn bij het team van de 34-jarige zangeres.

De mannen die op Fischer schoten, zijn nog op de vlucht. Er zijn nog geen arrestaties verricht. De hondenoppas werd bij de overval in zijn borst geraakt. Inmiddels is zijn toestand stabiel en herstelt hij in het ziekenhuis. Een derde hond van Lady Gaga wist te ontkomen aan de ontvoerders.

Bronnen van TMZ vertellen dat de zangeres moest huilen van vreugde toen ze hoorde dat haar buldogs teruggevonden waren. Lady Gaga had eerder deze week nog een beloning van 500.000 dollar (410.000 euro) uitgeloofd voor de tip die tot de vondst van haar honden zou leiden. Het is niet bekend of de vrouw die de twee dieren inleverde de beloning krijgt.

De politie weet nog niet of de Franse buldogs van Lady Gaga het specifieke doelwit waren. De buldog is een populair hondenras in de Verenigde Staten; er wordt veel geld voor betaald.

TMZ plaatste eerder deze week met toestemming van de zangeres beelden van een bewakingscamera die de overval vastlegde. Daarop is te zien dat er een worsteling tussen Fischer en de daders ontstond. Nadat de hondenoppas werd neergeschoten, pakten beide daders een hond en vluchtten ze.