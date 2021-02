Prins Harry heeft in een gesprek met James Corden verteld hoe hij denkt over The Crown, de Netflix-serie over het leven van de Britse koninklijke familie. De prins laat weten meer respect te hebben voor de serie dan voor de verhalen die worden verzonnen door de roddelpers.

"Het is fictie", aldus Harry. "Ze doen niet alsof ze ons zijn, maar wat je ziet is wel losjes op de waarheid gebaseerd. Heel accuraat is de serie niet, maar die geeft wel een idee van hoe het leven van de koninklijke familie eruitziet. En welke druk je ervaart als je taken altijd voorrang moet geven boven je familie."

De prins heeft daarom meer respect voor het fictieve The Crown dan voor de verhalen die de roddelpers over hem en zijn geliefden schrijft: "In die artikelen wordt alles als een feit gepresenteerd. Daar heb ik echt problemen mee."

Zijn vete met de Britse roddelpers deed prins Harry besluiten zich begin 2020 met zijn vrouw Meghan Markle terug te trekken en geen werkzaamheden voor de koninklijke familie meer uit te voeren. Ze keren niet terug in deze rol, liet het koppel vorige week weten.

Harry benadrukt dat hij hiermee niet is weggelopen van zijn familie. "We deden een stap terug, maar het betekent niet dat we niets meer met ze te maken hebben. Wat er is gebeurd, is verwoestend geweest voor mijn mentale gezondheid. Dus ik heb gedaan wat ieder ander mens zou doen: ik trok me terug."

De prins en zijn vrouw zullen een soortgelijke rol hebben als zij in Engeland hadden. "We blijven een bijdrage leveren aan de maatschappij. Waar we ook zijn op de wereld, we willen dit blijven doen."

Harry en Meghan wonen momenteel in Los Angeles en verwachten een tweede kind. Binnenkort zijn ze ook te gast bij Oprah Winfrey, een goede vriendin van het koppel.