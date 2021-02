Kim Kötter en Jaap Reesema hebben op 23 februari een zoon gekregen. De presentatrice en de zanger hebben hem de naam Ted gegeven, laat Kötter weten op Instagram.

"Onze droom is uitgekomen. Drie gezonde zoons. Muck en Youp zijn de meest trotse broers op aarde", schrijft de presentatrice. "We zijn intens verliefd."



"Een wonder! En dat is direct de betekenis van zijn naam: officieel godsgeschenk." Kötter voegt toe dat Ted 53 centimeter lang is en bij zijn geboorte bijna vier kilo woog.

Op 10 augustus lieten Kötter en Reesema weten na zoons Muck en Youp een derde kind te verwachten, dat niet gepland was. De voormalige Miss Universe Nederland was uitgerekend op Valentijnsdag.