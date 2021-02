Kanye West heeft 12,4 miljoen dollar (10,2 miljoen euro) gestoken in zijn gooi naar het presidentschap, blijkt donderdag uit het rapport dat kandidaten moeten inleveren bij de Amerikaanse kiescommissie. In totaal gaf zijn campagne 14,5 miljoen dollar uit.

Het geld ging voornamelijk naar het inhuren van politiek strategen, stemlijstcontributies, juridische bijstand en de productie van een aantal video's voor social media.

Opvallend is dat West geen geld uitgaf aan reclame op radio, televisie en online. Wel kocht hij een week voor de verkiezingen een advertentie van twee pagina's in de New York Times.

De campagne liep op een mislukking uit; de rapper kreeg in totaal net iets minder dan 68.000 stemmen. Dat waren er ruim 81 miljoen minder dan de uiteindelijke winnaar Joe Biden.

West zal overigens niet lang wakker liggen van het geld dat hij kwijt was aan zijn campagne. Volgens Forbes is de rapper sinds vorig jaar miljardair dankzij zijn schoenenmerk. Zelf zegt West dat hij meer dan 3 miljard dollar waard is.