Amerikaanse media hebben een video van de ontvoering van de honden van Lady Gaga online gezet. Op de beelden, die TMZ als eerste publiceerde, is te zien dat twee mannen uit een witte auto stappen en de man aanvallen die de Franse bulldogs van de zangeres uitlaat.

Hondenuitlater Ryan Fischer schreeuwt direct om hulp ondanks dat een van de mannen een vuurwapen op hem richt. Als Fischer blijft schreeuwen wordt hij neergeschoten en valt hij neer op de stoep. De mannen pakken daarna ieder een hond, stappen weer in de auto en rijden vervolgens weg.

De beelden komen van een bewakingscamera van een huis. De eigenaar wilde de video volgens TMZ alleen vrijgeven na toestemming van het team van Gaga.

De zangeres doet er alles aan om haar twee ontvoerde honden terug te krijgen. Ze heeft een beloning van 500.000 dollar (410.000 euro) uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot het vinden van haar viervoeters.

Het is nog onduidelijk of de Franse Bulldogs van Lady Gaga het specifieke doelwit waren. Het is een populair hondenras in de Verenigde Staten, waar veel geld voor wordt betaald. Van de dader(s) en honden is nog geen enkel spoor.