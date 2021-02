Ryan Fischer, de oppas van de honden van Lady Gaga, is woensdagavond in Hollywood neergeschoten toen hij met drie van de honden van de zangeres aan het wandelen was. Twee honden zijn door de schutter meegenomen, schrijft TMZ.

Fischer paste op de honden van Lady Gaga, omdat ze momenteel in Italië is voor de opnames van een film. Hij werd om 22.00 uur 's avonds neergeschoten. Volgens Daily Mail is hij vier keer geraakt en in ernstige toestand naar het ziekenhuis afgevoerd.

Volgens de autoriteiten zijn er twee honden meegenomen. De derde hond die werd uitgelaten rende weg tijdens het voorval en werd later op straat teruggevonden. Het is nog niet bekend of het om één dader of twee daders gaat.

Het is evenmin duidelijk of de Franse Bulldogs van Lady Gaga het specifieke doelwit waren. Het is een populair hondenras in de Verenigde Staten, waar veel geld voor wordt betaald. Van de dader(s) en honden is nog geen spoor.

Lady Gaga met haar hond Koji vorig jaar in mei. (Foto: Instagram Lady Gaga)