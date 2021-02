Giel Beelen geneerde zich in eerste instantie over zijn veranderde levensstijl. De 43-jarige radio-dj, die veel bezig is met gezondheid en spiritualiteit, vertelt in gesprek met Playboy dat hij dit lange tijd voor zichzelf heeft gehouden.

Op de vraag van het tijdschrift of Beelen zich geneerde voor zijn nieuwe levensinstelling, antwoordt hij bevestigend. "Ik heb het heel lang voor mezelf gehouden."

Beelen besloot tot de radicale verandering toen hij in een gemaakt filmpje een buikje opmerkte bij zichzelf. "Ik heb op Google ingetikt: 'Hoe krijg ik een sixpack?' Daar rolde een leuk filmpje van een YouTuber uit. Die heb ik gemaild met de vraag of ik bij hem mocht trainen, wat ik tot de dag van vandaag doe."

Toen de presentator al na korte tijd grote verbetering merkte, besloot hij ook zijn hersenen te trainen. Beelen leest om deze reden heel veel zelfhulpboeken en belde met experts die hij ook weleens voor zijn radioprogramma had gesproken. "Al die gesprekken heb ik opgenomen, bij elkaar wel een stuk of tien, maar ik durfde er niet mee naar buiten te komen. Het voelde toch intiemer en ook wat belangrijker dan gewoon wat plastische ordinaire content met mijn spieren."

Hij vreesde dat de media hier een negatieve insteek aan zouden geven en was bang voor kritiek, iets waar hij voorheen geen last van had. "Ik maakte mijn showtje en als mensen daar aanstoot aan namen, dan was het: I don’t give a fuck, want ik wist zelf wel hoe ik het had bedoeld", legt de radiodj uit.

"Dat is volgens mij een gezonde instelling, maar die was ik een beetje kwijtgeraakt. Mijn podcast Kukuru, waarvoor ik praat met inspirerende sprekers over zelfontwikkeling en spiritualiteit, heeft me geholpen om dat terug te vinden."