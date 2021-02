Zangeres Katharine McPhee en haar vriend, muziekproducent David Foster, hebben een zoon gekregen.

"Katharine McPhee and David Foster zijn ouders geworden van een gezonde zoon", laat een woordvoerder van de 36-jarige zangeres weten aan People. "Het gaat heel goed met moeder, vader en zoon."

In oktober werd duidelijk dat het stel, dat in 2019 trouwde na een relatie van twee jaar, een kind krijgt. Beiden waren eerder getrouwd: zo was de 71-jarige Foster met onder anderen Yolanda Hadid getrouwd en met Linda Thompson, de moeder van Brandon en Brody Jenner.

McPhee, die bekend werd dankzij haar deelname aan American Idol, was eerder getrouwd met acteur Nick Cokas.

Foster heeft al vijf dochters uit zijn huwelijken met B.J. Cook en Rebecca Foster.