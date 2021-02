Bruce Springsteen heeft woensdag tijdens een virtuele zitting schuld bekend voor het drinken van alcohol op verboden terrein, schrijft ABC News. Hij kreeg een boete van 500 dollar (bijna 412 euro).

De rechter ging na de schuldbekentenis akkoord met het verwerpen van de overige twee aanklachten: rijden onder invloed en roekeloos rijden.

Volgens de officier van justitie had Springsteen, die in november werd opgepakt in recreatiegebied Gateway National Recreation Aria en New Jersey, geweigerd om op locatie een blaastest te doen. Het is echter niet wettelijk verplicht om die te doen. Later deed hij alsnog een test bij een boswachterscomplex, waar bleek dat het alcoholpromillage in zijn bloed veel lager lag dan de toegestane limiet.

De 71-jarige zanger heeft nog niet publiekelijk gereageerd op zijn arrestatie.