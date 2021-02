De app Clubhouse, waarop je in gesprek kunt gaan met wildvreemden, is een enorme hit. Ook internationale en Nederlandse sterren hebben het sociale medium ontdekt. NU.nl vraagt aan 'Clubhousers' Jan de Hoop (RTL Nieuws) en Dyantha Brooks (Shownieuws) hoe zij bij deze nieuwe hype zijn beland.

Jan de Hoop (66) is wekelijks met zijn man Coen op Clubhouse te vinden. De twee beantwoorden er vragen over presentatietechnieken, iets waarover ze al twintig jaar advies geven. "Ik moest nog even overtuigd worden, maar Coen is er fanatiek in", vertelt de RTL-nieuwslezer.

Af en toe zitten ze ook wel in andere 'rooms', maar in principe 'hosten' ze elke week hun eigen kamer. "Het gevaar is wel een beetje dat ik dan teveel aandacht krijg, dat mensen zich vooral op mij richten omdat ik bekend ben", zegt De Hoop. "Dus daarom neem ik bewust een rol aan op de achtergrond. Coen host het, ik ben een soort sidekick."

De Hoop vindt Clubhouse "de allerleukste afdeling van sociale media". "Op Twitter zitten veel gekkies met wonderlijke namen die anderen anoniem verrot schelden, maar hier moet je met de billen bloot. Je moet uitgenodigd worden en je naam, mailadres en telefoonnummer doorgeven. Het zijn echte mensen, met echte problemen, met wie je een goed gesprek kan voeren en met wie je kennis kan uitwisselen."

'Gesprek met Patty en Jan vergeet ik niet'

Dyantha Brooks (32) belandde uit nieuwsgierigheid op Clubhouse en is sindsdien een fanatiek gebruiker. "Er zitten nu een hoop mensen thuis en je ontmoet weinig nieuwe mensen meer. Op Clubhouse kun je elkaar toch vinden op bepaalde interessegebieden. Dat sprak me gelijk aan", vertelt de SBS-presentatrice.

Soms luistert Brooks mee met een gesprek waarin wordt gesproken over carrière-advies, maar vaak gaan de Clubhouse-sessies over koetjes en kalfjes. "Dan is iemand bijvoorbeeld op zoek naar een date en probeer ik Cupido te spelen", lacht ze. "De groep is soms enorm groot, met wel zevenhonderd man, met twintig sprekers. Dan ontstaan er weleens discussies. Soms ook best plat, maar daar kan ik hard om lachen."

De presentatrice denkt dat ze buiten de coronaperiode om niet zoveel tijd op Clubhouse had doorgebracht. "Nu zit je toch 's avonds thuis, gooi ik de app open en zie ik wie er online is. Ik spreek dan met collega Bart (Ettekoven, red.) af 'vanavond even niet' en uiteindelijk zijn we er toch en proberen wij Patty Brard erbij te krijgen."

Brooks wil haar gebruik op de app zelfs iets indammen. "Ik zit er nu zo'n drie avonden per week op, maar streef naar minder. Het gevaar schuilt erin dat je heel even wil kijken, maar toch weer in een gesprek belandt en je zo een paar uur verder bent, omdat het zo interessant is."

Welk gesprek blijft haar bij? "Het gesprek waarbij Jan Roos iets te diep in het glaasje keek en de liefde verklaarde aan Patty Brard zal ik niet vergeten. Dronken mensen spreken de waarheid, haha."