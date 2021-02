Sergio Herman heeft in een interview met Telefacts NU verteld dat hij meer aan zichzelf wil denken en meer tijd wil besteden aan zijn privéleven. De chef-kok kwam tot deze keuze door zijn vijftigste verjaardag en zijn scheiding met presentatrice Ellemieke Vermolen.

Zijn vijftigste verjaardag moest Herman "even incasseren", aldus de chef-kok.

"Ik wil niet zeggen dat de tijd dringt, maar hij is nu wel kostbaarder dan toen ik 25 was. Ik ben meer aan mezelf gaan denken, en dat wil ik nog veel meer doen in de toekomst. Ik ga nóg egoïstischer worden. Dat is niet heftig, dat is gewoon realistisch."

Herman laat weten vaker nee te willen zeggen, zowel op zakelijk als op privégebied. "Ik vind het heerlijk dat ik dat gewoon voor mezelf kan beslissen. Aan mezelf denken, leuke dingen doen. En dingen die ik niet wil doen, ga ik ook niet meer doen."

Herman en Vermolen lieten begin januari weten na dertien jaar uit elkaar te gaan. De 50-jarige chef-kok en de 44-jarige voormalig presentatrice trouwden in september 2008. Ze hebben twee zoons: Noah (11) en Zenna (10). In 2018 kregen ze nog een zoon, Josha, die vlak voor zijn geboorte overleed.

Vermolen verhuisde een aantal jaar geleden naar België, waar Herman werkt als chef-kok en meerdere restaurants runt. Ook in Nederland heeft hij meerdere horecazaken.