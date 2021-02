Travis Scott genoot altijd al van zijn werk als artiest en muzikant, maar door de komst van zijn dochter Stormi is hij pas gaan inzien hoe belangrijk zijn baan is.

"Ik heb nu eenmaal meer verantwoordelijkheid nu. En die verantwoordelijkheid moet je nemen. Ik leef niet meer voor mezelf, ik leef voor haar. Ik vind dat mooi", aldus de 28-jarige rapper in gesprek met i-D.

Scott, die eigenlijk Jacques Berman Webster II heet, werd op 1 februari 2018 samen met Kylie Jenner de ouders van Stormi. Sindsdien geniet hij van het vaderschap en vindt hij het heerlijk om naar zijn dochter te kijken.

Vader zijn inspireert Webster in zijn werk en zijn verdere leven. "Zeker Storm, ze gedraagt zich echt als een klein kind. Ze is overal in geïnteresseerd, ze let op en leert snel en past zich dan weer aan. Haar generatie is zo anders dan de mijne, zo anders dan die van mijn jongere broer of zus. Kinderen leren je anders naar het leven kijken, door hoe zij kijken, door de druk die zij ervaren en wat ze gelukkig maakt."

"Hoe zij kijkt naar films, of naar muziek luistert. Of als ik haar naar een concert van mij zie kijken, op YouTube: zij zit er helemaal in, ze geeft zich helemaal over."