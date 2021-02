Estelle Cruijff hoeft Jacques Parson niet terug te betalen, zo heeft de rechtbank van Amsterdam besloten. De zakenman eiste 2 miljoen euro van Cruijff, een combinatie van het aankoopbedrag van een woning en de achterstallige rente die Cruijff hem schuldig zou zijn.

Het beslag op de woning van Cruijff wordt daarnaast opgeheven en ze kan in haar huis blijven wonen, meldt Shownieuws donderdag.

Cruijff kocht in 2017 voor 1,2 miljoen euro een Amsterdams appartement van Parson. Volgens haar werd mondeling overeengekomen dat het om een schenking ging en dat ze hem maandelijks een bedrag zou overmaken. Volgens Parson was er echter geen sprake van een schenking, maar de rechtbank stelde Cruijff donderdag in het gelijk.

"We zijn op alle fronten in het gelijk gesteld", reageert de advocaat van Cruijff tegenover Shownieuws. "We zijn er heel blij mee. Het is hiermee duidelijk dat mevrouw geen wanbetaler is."

De rechter verzocht de partijen in eerste instantie er onderling uit te komen, maar toen in de zomer van 2020 bleek dat dit niet gelukt was moest de rechter een uitspraak doen die diverse keren werd verplaatst.

De woning in Amsterdam is niet het enige pand dat Cruijff van Parson kocht: ook haar huis op Ibiza zou via een zelfde constructie van de zakenman zijn gekocht.