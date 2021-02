Cees Geel scheidde in 2019 van de moeder van zijn kinderen en vertelt in gesprek met Nieuwe Revu dat die wond waarschijnlijk nooit volledig zal helen.

Geel legt uit dat hij vorig jaar tijdens de lockdown meer tijd kreeg om te verwerken wat er allemaal was gebeurd in zijn privéleven. "Niet dat die wond nu geheeld is, trouwens. Je kunt erover praten, erover nadenken, maar die wond zit er voor de rest van mijn leven", vertelt de acteur. "Er zit misschien een klein korstje op, maar mensen zeggen wat mij betreft te snel dat ze iets een plek hebben gegeven. Daar geloof ik nooit iets van."

Geel is van mening dat mensen zich te veel richten op wat ze niet leuk aan elkaar vinden. "Ik zie zo vaak dat mensen blijven hangen in de 10 procent die ze vervelend aan iemand vinden. Je bent toch van elkaar gaan houden vanwege die andere 90 procent? Richt je daar nou op en maak van die 10 procent niet zo'n probleem. Zo stond ik ook in mijn relatie. Mijn ex-vrouw dacht daar anders over."

De acteur denkt dan ook dat de scheiding tussen hem en zijn ex-vrouw Vera niet nodig was geweest. "Ik heb ook dingen fout gedaan, maar dit had niet gehoeven", vindt hij. "Dat zij zomaar wegging, dat snap ik nog steeds niet. Aan de andere kant weet ik van mezelf dat ik soms verkeerd reageerde, haar gedrag niet goed interpreteerde. In plaats van over dat gedrag of een bepaalde opmerking te praten, schoot ik al snel in een ruzie."

Geel, bekend van de film Simon en series als Flikken Rotterdam, staat open voor een nieuwe relatie, maar zegt er niet hard naar op zoek te gaan. "Ik zal vast wel iemand tegenkomen. En anders maar niet. Ik ga er in ieder geval niet achteraan en doe niet aan apps en zo."