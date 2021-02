Hans Klok heeft in het verleden weleens botox in zijn gezicht laten inspuiten en overweegt het inmiddels meer. De illusionist is er echter wel voorzichtig mee.

"Ik zou het weer moeten doen, ik heb zo’n lelijke fronsrimpel. Maar je moet er niet in doorslaan en wel je karakter behouden", aldus Klok in gesprek met VIVA.

Volgens de 52-jarige illusionist moet je oppassen met botox. "Mannen die te veel aan hun gezicht sleutelen gaan snel op een... ouwe lesbienne lijken."

"Als man heb je het veel makkelijker: als je lichaam maar een beetje in vorm is. Jullie vrouwen worden afgerekend op elke rimpel", vervolgt Klok, die het zelf belangrijk vindt in beweging te blijven. "Momenteel heb ik best een buikje, waar ik vanaf moet. Gelukkig ben ik kampioen buik inhouden."